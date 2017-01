Vivaldi Sans Frontières Samedi, le 21 janvier 2017 @ 19h30 Salle Claude Champagne Sous la direction de Alain Aubut et avec les solistes de l’Orchestre Nouvelle Génération, venez vous délecter de l’irrésistible musique du flamboyant prêtre roux vénitien du XVIIIe siècle – Antonio Vivaldi. Son génie et son imagination sans fin, parfois ludique, humoristique, lyrique, triste et dramatique, trouveront écho tout au long de la soirée dans les œuvres du XXe siècle de Shostakovich, Barber et Nina Rota. La soirée présentera également la première mondiale de “Vivaldi Goes Clubbing in London” de Leon Haxby. Jeune compositeur Britannique de 23 ans et vainqueur du concours de composition de l’ONG sous le thème cette année « Les folles aventures de Vivaldi au 21e siècle » Ce concert comblera vos oreilles de musique virtuose voyageant d’un passé lointain jusqu’aux rues contemporaine de Londres. Une belle façon de commencer 2017 ! . Solistes de l’Orchestre Nouvelle Génération

. Alain Aubut, chef d’orchestre Programme . ANTONIO VIVALDI, Divers Concertos

. SAMUEL BARBER, Adagio

. DMITRI CHOSTAKOVITCH, Élégie et Polka Op.36

. NINO ROTA, Concerto per archi

. LEON HAXBY, Vivaldi Goes Clubbing in London

L’œuvre gagnante de Concours de Composition d’Orchestre Nouvelle Génération 2016-2017 Acheter des billets sur le site de l’Orchestre Nouvelle Génération Par téléphone au : (514) 587-2477

Nous acceptons VISA / MasterCard En personne :

Au 200, avenue Vincent-d’Indy, Montréal, QC (métro Édouard Montpetit).

Renseignements : (514) 343-6427 Le soir de l’événement :

À la billetterie de la salle Claude-Champagne, à compter de 2 heures avant le début du concert Où sont nos concerts ? Les concerts seront présentées à la Salle Claude-Champagne de l’Université de Montréal (200 ave. Vincent D’Indy, Montréal, Québec, Édouard Montpetit Métro) Renseignements généraux :

