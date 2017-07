Une nuit la beauté éclabousse le jour

un mot et tout est dit

un soupir une lumière

les ailes déploient leurs passerelles Chaque jour seule je dépose

mes mots vagues répétitives

uniques aux pieds du silence

ma parole impossible à tenir Semblable à l’araignée je tisse

dedans-dehors une toile de survie

tout entière dans cette spirale

soie transparente dans la lumière L’amour que j’éprouve me dépasse

de partout te pense pas à pas

dans ces incendies que tu embrases

pour renaître de leurs cendres Mesurer le vide que créerait

la perte de la vue de l’ouïe

en cette vertigineuse beauté

arbre sonate toile ou utopie Voir le fond de l’horizon

plus grand que nature et découvrir

à chaque lever du jour

la vague à nouveau en mal de bleu Je fais souvent le rêve insensé

que mon poème comme un gant

ne convienne qu’à une main

et ton esprit seul pourrait le porter Je te vois parfois à travers

tant et tant d’épaisseurs de blanc

comme un hiver étale entre nous

avec un fil rouge oublié là Plongée dans la brume

comme dans le noir si long

au fond de tes prunelles

la pensée pleine de couleur Je voue ma vie à ces voix

vivier du jour sous ma peau

je noue mon rêve d’avenir

à une eau messagère du feu Tu ne cesses de me quitter

au bord du silence de m’offrir

tes plus belles pierres de mer

brillantes balises d’éternité Chaque jour se couche plus ardent

qu’il ne se lève sur les cendres grises

chaque regard se penche plus océan

sur la démesure devenue incendie Avec le passage au bleu de l’air

le son retrouve ses couleurs

le corps mémoire et rythme

du chant obscur qui le fait vivre Et nos coeurs s’éprennent

se déprennent se reprennent

en une valse parfois si belle

Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 mai

