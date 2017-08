Que pourrais-je te dire de plus

que tu ne saches depuis longtemps

des bords abrupts de la beauté

du vieux désir de la prendre au mot Un oiseau répète têtu ses deux notes

dans le soleil revenu

le vert nouveau du saule un souffle pur

deux notes et l’infini Si l’oiseau égrène neuf notes

l’air devient clavier d’espérance

extase de la mémoire déployée

averse d’étoiles en plein jour Avec toi je remonte l’oubli

un oubli plus lointain que toi et moi

une ’étrangéité’ profonde

nichée dans la nuit éternelle du rêve Certains êtres marquent nos vies

et nous signent d’un trait indélébile

de cette fissure invisible primitive

sortent des mots gorgés d’infini T’ai-je dit ne pouvoir te trouver

que dans un rêve où tu n’es pas

ou prodige de notre rencontre

dans le cristal si bleu du soleil La pluie dilue les couleurs

et les métamorphose au sol

laissant dans nos regards

le miroir fluide de la beauté Peu importe de près de loin

la distance n’existe plus

le point aveugle déjà franchi

ne reste que la lumière Cesse de pleurer les pertes

et la douleur qui s’empile dans tes os

écarte le voile des mots

pour la seule joie de l’envol au matin Le rêve ne renonce jamais au jour

il s’enchevêtre à la lumière

ses images grisantes comme la soie

pures réflexions de ma soif La pluie n’en finit plus de tomber

fin rideau de larmes

tiré sur ton enfance

papillon d’eau épris de la flamme Lumière perdue loin dans les yeux

je t’attends au versant du silence

là où à l’extrême les mots roulent

des étoiles et harnachent leur chute Comme des racines sans âge

nous ne parlons que l’amour

la langue souterraine du rêve

sur la page blanche du matin Mis en ligne sur Sisyphe, le 8 août 2017

