On peut ne rien retenir

mais s’émerveiller de la fraîcheur

océanique de la pensée

de sa paume intense sur le coeur La nuit recule un peu plus le jour

ainsi tu reviens en plein rêve

mon corps te savait déjà à l’écho

bien avant le lever du silence Les mots n’en finissent plus

de m’enrêver m’échouer

sur le sable la langue du vent

l’épave en feu de ta voix Dans la forêt volubile évanouie

tout poème veut retrouver

le passage secret inventé

avant la crue violente du vide Les mots prennent feu

comme une main forte et fine

qui écarte les rideaux

et laisse le matin l’embraser Seule l’autre de soi

la parfaite inconnue fascine

et aspire les mondes

dans le miroir vrai de l’oeil Pourquoi avoir encore si peur

la langue de la nuit parle ton corps

l’univers pense sur ton épaule

pétrit le pain de l’infini sous ta peau Je te retrouve dans le bris du jour

le mystère de la forêt en moi

un bref passage bleu d’eau de feu

ultime caresse de l’éternité

Nous étions l’improbable

basculé dans l’œil de la beauté

les dés jetés dans le vide

le feu rapatrié sous les paupières Nous sommes parfois les possibles

des racines entre ciel et terre

des syllabes revenues à la source

la parole rendue à ses océans Nous sommes les racines du cri

le feu sauvage du désir

la cicatrice des larmes

sur le rivage obscur de l’amour De très loin je te suis en moi

je peux t’attribuer tous les noms

la parole s’est donné la mort

pour renaître extase sur ta langue Je passe pareille à ce coquillage

nacré léché sel son saveur

que le refrain têtu de l’enfance

a voué au savoir de la mer Te toucher de partout de toujours

et dans l’étincelle revivre le chaos

cette poudre de lumière en nous

Mis en ligne, le 22 septembre 2017

