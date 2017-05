L’enfant d’hier qu’on lui tienne la main

ou lui pointe l’horizon sait

que le désir reste son unique éternité

chaque ride te le dit aussi Tant les blessures de la lumière

que de l’ombre se fossilisent

dans la pierre l’enfance les rêves

et nous laissent cris et beauté L’hiver craque dans nos yeux

les branches couvertes de verglas

quand déjà en vol nous rêvons

de forêts profondes pour nos pas Chaque mot comporte sa part

de silence de feu de cri

d’insolence l’envie un instant

d’étreindre l’impossible Comment entre désir et déraison

ai-je pu te garder en mémoire

si loin dans cette mer sans rivage

permanence de l’effacement J’avais rythmé mon pas sur l’infini

sur l’éternel retour du printemps

au confluent de l’espace du temps

l’immortelle jeunesse de l’amour Depuis toujours le silence

reste la langue secrète de l’infini désir

invitation dès la naissance

à décrypter en soi la pulsation de l’air Peu à peu monte la note soutenue

dans l’oreille absolue du vent

ce vertige quand la danse parfaite

de l’éclair traverse la pensée Fidèle aux ailes de l’adolescence

je veux suivre l’envol du désir

son éternité ses métamorphoses

sa renaissance dans l’étincelle J’ai appris à lire sur les lèvres

la beauté subversive des mots

à entendre se parer de silence

les plus clairs aveux de l’aube Tu m’as appris à voir

comme on nettoie la suie sur les cils

la digitale des miroirs

et j’ai vu l’eau battre entre les lignes J’ai appris à te reconnaître

dans la plus infime parcelle de bleu

à te chercher là où la pierre

éternise la trace du soleil et de l’eau De même que le silence a une voix

la solitude sculpte sans fin

dans l’écume de l’absence

ou l’écorce du désir le rêve de voler Mis en ligne sur Sisyphe, le 20 avril 2017

