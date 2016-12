L’écume du rêve m’envahissait

haute marée de voix de souvenirs

soudain je te voyais au loin

soulever la taie sur l’œil du cœur Je ne suis plus d’ici

mais d’un ailleurs obscur

où ardent l’éclair disperse

je n’entends que toi L’essentiel serait-il d’effacer

ses pas à mesure

de renaître toujours nouvelle

à soi et au monde Je n’en finis plus de tomber

comme si la terre me creusait

un lit profond pour la survie

et le retour des mots à la mer Je n’attendais plus rien

j’espérais tout

dans la fracture du temps

toucher l’infini Dès le début notre histoire

jeta un défi à la mort

dis-moi qui de la vie

ou du vide nous survivra Tu brûles la couleur

à chacun de tes passages

pourtant le feu reste intact

la marée sous la peau La perte d’un être d’un amour

ce hurlement muet bulles crevées

lave lame larmes lentes du temps

silence soudain incommensurable La route s’enroule sur elle-même

me ramène au point de départ

me déploie sur le fil du monde

dans la broyeuse du temps vacant Mon cœur est à l’image

de la fracture du temps fluide

il faudrait l’immobiliser

lui réapprendre pas et passage Je nous vois parfois couler

dans le fleuve infini des pensées

nous rencontrer à nouveau

apprivoiser les mots de l’obscur Les gestes s’enchaînent mécaniques

renouent nerfs muscles os

roses rêves larmes et eaux

mes mains cris vains sur la vitre close Ne plus repasser par la place

où ton empreinte dessine la beauté

un parfum de perpétuel printemps

faire un détour au large de moi Telle une pleureuse une louve énamourée

je pousse mes incantations à ciel ouvert

à l’extrême bord de la nuit

voudrais t’inventer l’univers Pour en finir avec l’attente

il me fallait brûler le poème

en faire un feu de pensées

cendres sur bleu d’éternité Mis en ligne sur Sisyphe, le 13 décembre 2016

