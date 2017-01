Chaque jour je te dis adieu

et bonjour d’un même souffle

chaque matin lorsque le bateau

quitte le port je me jette à l’eau Plus je m’approche de l’infime

de l’infini point de bascule

plus le possible s’échappe

sous mes pas trop impatients Les mots à double tranchant

entre doute et espérance

percent le désir dans le vif

la tache aveugle du rêve Intemporelle j’aurais tant voulu

entraver la dévastation

le viol du voleur de vie

vider le puits mortel du souvenir Sous ta dictée délire au feu nourri

inconscient vif des poètes du cri

je voulais saisir rires et larmes

mots solitaires à l’abri des marges L’amour de toi m’a pour ainsi dire

coulée dans la poésie

déportée à la crête du mouvement

lame de fond définitive Tu as fait irruption en moi

m’as tout donné en un éclair

laissée cratère à ciel ouvert

vide avec la plénitude à vivre Certains matins le silence

porte une douceur à fleur de peau

les mots lus avant de dormir

y poussent racine espace musique Je me tiens au plus près du bord

dans le silence sa calligraphie

et ses avalanches de plomb

entre l’aile et l’arc mains tendues Je persiste à voir des signes

à inventer une langue au mutisme

de ce qui n’a plus de mots

au cristal du cri enfoui sous le froid Parfois une perte peut dévaster

ou le large emporter plus loin

dans la démesure de la parole

l’espace pleine mer de ton être S’il n’y avait tes mots

je croirais avoir rêvé

tes mots de feu dans le déluge

diluvien incendie du dedans Que sait-on de l’instant précis

où la vie se joue – rien

sinon la brûlure vive de l’éclair

tout désormais à faire De toutes les conjugaisons

la plus exigeante resterait toujours

d’accorder patience et passion

l’hibernation au cœur du printemps Mis en ligne sur Sisyphe, le 6 janvier 2017

