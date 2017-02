Tu me disais que là où tu allais

je ne pourrais t’accompagner

mais l’eau coulait de tes yeux

entre mes doigts d’une seule voix Je portais sous mes paupières

la peine subversive de tes cils pleureurs

repeuplant mon imaginaire

comme on prend langue dans l’indicible Suspendue au bord du rêve

je vécus jusqu’au bout de mes mots

puis le silence me prit dans ses bras

et je pus enfin lâcher prise Dans une longue chute en apesanteur

tu survis dans la plus minuscule

poussière de rêve dans les yeux

un sel d’éternité sur tes lèvres nomades L’hiver des mots t’envahit

retour du rêve dans ses mers intérieures

les terres vierges du regard

où l’amour se lit dans les lignes du vent Tu fixes l’instant de la rencontre

immobile sur le fil de l’infini

à la fine pointe de l’impossible

pendue au cou du futur intérieur Tu le sais l’absence partout

tisse le voile de ta présence

et le manque ouvre l’espace

à ce qui ne veut pas mourir Dès le premier mot je l’ai su

tu es ma mort et l’infini de ma vie

tu en possèdes la splendeur

l’oeil noir de l’insomnie du coeur J’aurais voulu te créer un pays

libre pour les longs pas de l’esprit

une île dépourvue de fantômes

comme on jette les dés dans le feu Le soleil se penche parfois de si près

ses boucles te touchent presque

tu peux même lire dans ses cendres

te prendre pour la cible et le feu Je te sens comme tu me sais

présence tumulte et puits profond

tu me penses je te rassemble

le silence s’éprend de nos pensées Dans l’hiver sourd de ma forêt

j’invente la mer le rythme des vagues

du bleu au vert le rêve d’infini

le secret lové dans la nacre des mots Que feras-tu de cette lettre interminable

écrite dans le sable du rêve

ce murmure au fil de l’eau

peur et soif que faire du feu innommable Mis en ligne sur Sisyphe, le 21 janvier 2017

Partagez cette page.





Imprimer ce texte Nous suivre sur Twitter Nous suivre sur Facebook Commenter cet article plus bas.