Le 31 mars 2017

Cher M. Vanasse,

Je vous ai entendu ce matin avec Catherine Perrin concernant l’utilisation des toilettes publiques en fonction de « l’identité de genre ».

Qu’est-ce que vous m’avez déçue avec votre posture, vous dont j’aime d’habitude tellement les propos ! Visiblement, vous ne vous êtes pas penché vraiment sur ce sujet, sinon vous sauriez qu’il n’y a pas que la droite religieuse qui s’oppose à cette intrusion d’hommes dans les toilettes des femmes, mais aussi beaucoup de féministes mais elles, on ne les entend pas, le lobby trans faisant tout en son possible pour les empêcher de parler. Googlez les noms de Julie Bindel ou Meghan Murphy, par exemple et vous verrez ce dont je parle. Non, je crois que votre posture « de gars » repose sur une équation un peu simpliste :

Trans = LGBT= progressisme, ouverture.

Mais cette équation est fausse car le mouvement TRANS est en partie un mouvement réactionnaire, misogyne, anti-féministes et anti-lesbiennes. Si vous êtes un honnête homme comme je le pense, vous lirez ce courriel au complet de même que les quelques références que j’y joins comme ce texte d’une blogueuse lesbienne féministe (https://purplesagefem.wordpress.com/2015/05/10/on-leaving-the-trans-cult/).

1. Qu’est-ce que le genre ? C’est un construit social, l’ensemble des stéréotypes associés à l’un ou l’autre des deux sexes. Les féministes combattent ces stéréotypes depuis des décennies et ont fait en sorte que les femmes peuvent s’habiller comme elles veulent, faire les métiers qu’elles veulent sans pour autant devenir des hommes. Pourquoi y a-t-il 3 ou 4 fois plus d’hommes qui se disent TRANS que l’inverse ? Parce que les hommes sont encore coïncés dans leurs stéréotypes. Pourquoi un homme qui a envie de porter du rouge à lèvres et mettre des talons hauts serait-il tout à coup une femme ? Pourquoi ne pas porter simplement ce qu’il veut, se coiffer, parler marcher comme il veut sans qu’on soit obligé de faire semblant qu’il est « une femme » ? Je vous suggère de lire l’auteure Chimamanda Adachie qui vient de se faire conspuer pour avoir osé dire que « Transwomen are Transwomen »

(https://www.theguardian.com/books/2017/mar/21/chimamanda-ngozi-adichie-nothing-to-apologise-for-transgender-women).

2. L’éléphant dans la pièce s’appelle la violence masculine. Vous serez d’accord avec moi pour dire que la violence masculine contre les femmes existe. Or, si tous les hommes ne sont pas violents, la violence est quand même masculine. Et si tous les trans ne sont pas violents, la proportion de violence chez les trans est aussi élevée que chez les non trans (https://gendertrender.wordpress.com/2015/04/07/statistics-show-the-difference-in-rates-of-violent-crimes-against-women-committed-by-transwomen-versus-non-transgender-males/).

Pour faire face à cette violence masculine, les femmes ont créé de peine et de misère des espaces – sur la base de leur sexe et non pas de leur genre- où elles se sentent plus en sécurité : les toilettes réservées aux femmes – une bataille que les Indiennes sont en train de mener en Inde… !- des vestiaires sportifs réservés aux femmes, des maisons d’hébergement pour des femmes victimes de violence, des refuges pour femmes itinérantes… Et voilà que ces espaces deviendraient inutiles, dépassés ? Entre un voyeur qui entre dans un vestiaire une toilette réservée aux femmes et un homme qui se sent femme dans sa tête, comment une femme peut faire la différence ? (http://www.dailywire.com/news/330/university-toronto-dumps-transgender-bathrooms-pardes-seleh).

Si des hommes qui se sentent femmes ont des raisons de craindre la violence masculine, pourquoi les craintes des femmes nées femmes vis-à- vis cette même violence masculine devient-elle illégitime voire ridicule ?

3. Il y a deux semaines, Laurel Hubbard, 39 ans, a gagné le 20 mars dernier la compétition internationale d’haltérophilie en Australie dans la catégorie des Femmes, 90 kg, levant 19 kg de mieux que la médaille d’argent, Luniarra Sipaia. Hubbard représentait la Nouvelle Zélande après avoir battu la championne olympique du pays, Tracey Lambrechs. (http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11811451)

Savez-vous que jusqu’à l’an dernier, Hubbard était un homme et compétionnait dans la catégorie des hommes ? Quand on compare ses résultats à ceux des médaillés olympiques de 2016, on constate qu’Hubbard n’avait aucune chance de médaille chez les hommes. Il s’est donc déclaré transgenre et voilà maintenant qu’il peut usurper la place des femmes et remporter des médailles. Ce n’est pas le seul cas et surtout cela va se répéter de plus en plus souvent tout cela grâce à des lois sur « l’identité de genre », un concept flou, jamais défini, qui repose sur la confusion entre genre et sexe, les anglos ayant adopté le terme gender plutôt que sex, pour des raisons de pudibonderie.

Mais changer de « genre » ne permet aucunement de changer de sexe, une opération impossible. Seuls des changements esthétiques sont envisageables. Malgré cette évidence, le CIO permet depuis 2016, que des hommes qui se disent femmes compétitionnent comme s’ils étaient des femmes, à la condition que leur taux de testostérone ne dépasse pas 10 nmol/L « throughout the period of desired eligibility to compete in the female category. » (http://www.caaws.ca/ioc-transgender-guidelines/) : 10 nmol/, c’est -à-dire 3 à 4 fois plus que le taux de testostérone que l’on retrouve chez les femmes. On a accusé les athlètes est-allemandes de tricher parce qu’elles prenaient de la testostérone, maintenant que ce taux est acceptable, pourquoi devrait-on empêcher une athlète de se gaver de testostérone pour arriver à ce taux ? Est-ce juste et équitable pour les athlètes femmes ? Personne n’a jugé bon de se poser la question.

Comme vous le voyez, il y a plus de questions à poser sur l’ouverture des toilettes que celles que vous posiez ce matin.

Regardez bien mes références, aucune n’est associée à la droite religieuse.

Bien à vous

Diane Guilbault