Situation aux États-Unis

Nous avons des raisons légitimes d’inquiétude parce que, dans l’histoire des États-Unis, l’élection de Donald Trump nous semble une régression sociale considérable. Même le Président Bush n’avait pas eu des déclarations aussi rétrogrades et réactionnaires que celles de Donald Trump ; ses diatribes racistes, ses déclarations sexistes, homophobes, contre les personnes en situation de handicap relèvent d’une stratégie de pouvoir volontairement basée sur le clivage, le rejet des minorités et la haine. « Toute discrimination en contient d’autres en germe » (Nicole Laurau). Cette politique de désignation de boucs-émissaires n’augure rien de bon pour l’avenir et peut faire craindre le pire.

Les sentiments de résilience, d’espoir, de solidarité avec les plus pauvres, les plus faibles, font place au pessimisme et à la méfiance qu’il veut généraliser. Les comportements de Donald Trump, ses déclarations intempestives pendant la campagne électorale, qui semblaient tellement outrancières, et finalement son élection ont suscité d’abord notre incrédulité, puis notre stupéfaction et, maintenant, nous font craindre des lendemains cruellement rétrogrades.

Nos craintes portent aussi sur les promesses électorales du candidat Donald Trump qui véhiculent une vision négative des rapports au monde fondées sur des contre-vérités, des discours populistes, des manipulations intellectuelles propres aux dictatures ; non, Donald Trump et son équipe ne représentent pas les forces de progrès qu’ils prétendent être pour les Américains et les Américaines, bien au contraire, les changements annoncés, la croissance promise qu’il vante tant, ne profiteront ni aux femmes en particulier, ni aux citoyens te citoyennes les plus fragiles en général ! En outre, les mots qu’il utilise ne sont pas innocents, ils font référence à des pensées, à des idéologies qui font sens, c’est en quoi ils sont inquiétants ! Ils rappellent des discours d’un autre temps que nos parents, nos grands-parents ont connus et combattus, et pour certains au prix de leur vie.

S’il ne s’agit pas de contester le vote de millions de citoyennes et de citoyens américains, ce vote populaire a été pour le moins inattendu ; l’effet de sidération qu’il a produit sur une grande partie des Américains et Américaines a été partagé par de très nombreuses personnes en France et dans le monde. Cette élection nous paraît de mauvais augure dans un monde déjà fragilisé par les intégrismes et le terrorisme religieux.

Notre analyse en tant que femmes féministes

L’élection d’un président noir démocrate avait suscité dans les milieux féministes beaucoup d’émotion et de joie. Un autre espoir semblait pouvoir se réaliser, celui de connaître l’avènement de la première femme présidente des États-Unis. L’élection de Donald Trump marque un coup d’arrêt à une avancée historique dont les États-Unis auraient pu tracer la voie. Quoi qu’on puisse penser d’Hilary Clinton, pour nous féministes vivant en France, une femme élue présidente des USA, après un président noir, aurait été un signe symbolique fort !

C’est pourquoi, l’élection de Trump et la cohorte de ses soutiens qui sont aux postes de commande aux États-Unis nous font craindre un backlash quant au statut des femmes de par le monde. Les femmes américaines qui marchent à Washington et dans toutes les grandes villes des principales démocraties montrent combien cette menace est violemment ressentie.

Ce 21 janvier, en France et dans le monde, de nombreuses femmes, individuellement ou avec des associations féminines et féministes, marchent ensemble, par solidarité et parce qu’elles se sentent menacées en tant que femmes. Ici et ailleurs se réveillent des formes de repli nationalistes qui alimentent l’idéologie patriarcale réactionnaire. Ces idéologies sévissent un peu partout dans le monde par la mise en cause récurrente du droit à l’interruption volontaire de grossesse. Ces attaques le fragilisent comme elles fragiliseront l’autonomie et l’indépendance des femmes par le travail.

Des phénomènes proches de ce qui se passe aux USA se dessinent d’ores et déjà dans des pays de l’Union européenne. En Pologne, en Hongrie s’affirment et s’affichent les théories religieuses les plus réactionnaires. Une fois encore, nous observons les liens que tissent les tenants des différents intégrismes religieux. Les nationalismes se nourrissent de cet état de fait et, dans tous les cas, ce sont les femmes qui sont les premières visées.

C’est précisément une Américaine, Susan Faludi, qui, il y a plusieurs décennies, nous avait mis en garde contre ces régressions dans son livre « Backlash ». Nous le savons bien, nous féministes, la question de la situation faite aux femmes est le miroir grossissant de l’état de la société en général, de ses avancées comme de ses reculs ? C’est pourquoi, nous devons parvenir à stopper la spirale des dégradations qui s’annoncent pour qu’elles ne soient pas irréversibles. Photo 2017 : Sandrine Goldschmidt, À dire d’elles.

Entre les femmes du monde entier, plus que jamais, pour faire face à cette adversité, nous devons tisser des liens, resserrer les rangs et regrouper nos forces. Pour cela, établissons des passerelles, renforçons nos réseaux et créons des réseaux transnationaux quand ils n’existent pas, pour dire NON au regain des dominations patriarcales. Il appartient aux nouvelles générations de poursuivre, avec le soutien et l’expérience des générations précédentes, le combat pour les libertés, qu’elles soient à préserver ou à conquérir.

Pour réduire Donald Trump au personnage de la comédie « berlusconnienne », nous saurons mobiliser les forces progressistes, humanistes, démocrates pour un monde juste.

Le Réseau Féministe « Ruptures » fidèle à ces traditions de luttes mettra toute son énergie et sa ténacité pour combattre ces nouveaux propagandistes de la domination patriarcale.

NON au recul des droits des femmes, NON aux intégrismes religieux de tous bords.

OUI à un monde de paix où les femmes auront tous leurs droits à l’égalité réelle avec les hommes.

