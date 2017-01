Mise à jour quotidienne de liens vers des articles d’actualité et d’analyse sur les femmes, leurs droits, ce qui les intéresse. Ces articles proviennent de sources médiatiques diverses en ligne, non seulement des médias conventionnels. Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteur-es.

. Libération - Trump et l’avenir du féminisme américain

La campagne sexiste de Donald Trump n’augurait rien de bon pour les droits des femmes. Son élection confirme les craintes et questionne la mobilisation des mouvements féministes américains pour les prochaines années. L’intérêt d’une analyse de la présidence Trump au prisme du genre ne se dément pas. Arrêtons-nous, tout d’abord, sur le choix de ses collaborateurs, essentiellement masculins (et blancs). On compte à ce jour quatre femmes pour 13 hommes parmi les futurs ministres, et une femme pour 9 hommes dans le cabinet. Il est probable que les nominations qu’il effectuera dans la haute administration iront dans le même sens.

. Ressources prostitution - Lettre aux hommes - La pornographie investit dans la déshumanisation cruelle des femmes

Vous avez peut-être remarqué que la pornographie a eu un impact négatif sur vous, peut-être aussi que cela ne vous a jamais traversé l’esprit. Je suppose qu’une des raisons pour lesquelles vous n’avez jamais pensé à la pornographie de façon critique est qu’admettre l’existence inhérente de la misogynie, du racisme et de l’homophobie à l’intérieure de celle-ci risquerait (je le souhaite) d’interférer avec vos orgasmes. Toutefois, que vous choisissiez ou non de reconnaître les dommages négatifs qu’elle crée au niveau social et culturel, la réalité est que la pornographie diminue votre sexualité, se moque de votre masculinité et fait du tort aux femmes que vous aimez.

. Le Devoir - Linguistique - Sexes, genres et évolution en français

Le sexisme décrié ces dernières semaines par mes concitoyennes d’autres horizons en ces pages du Devoir appelle également un regard sur la langue française. Le féminin et le masculin n’y occupent pas une place égalitaire dans la grammaire, en dépit des avancées prometteuses des 40 dernières années sur le plan lexical, mais des avenues inédites aideraient à poser une perspective nouvelle sur les rapports entre genres et sexes en français. En voici quelques facettes.

. Sans compromis - 9/01/1905 : Louise Michel, vibrante comme la révolte

Combattante, oratrice, éducatrice, et poète, Louise Michel reste encore aujourd’hui une figure emblématique des mouvements ouvrier et féministe. Elle est devenue le symbole des combats contre l’ignorance, l’oppression et l’injustice. Elle a toujours refusé l’autorité arbitraire. Le cœur de son engagement se résume en ces quelques mots : « ne jamais se plier à la raison du plus fort ». Se marier ? Au diable les prétendants que lui propose sa famille, elle ne va tout de même pas se laisser mettre en cage. « Comme toutes les femmes, je plaçais mon rêve très haut », écrit-elle.

. Le Devoir - Avortements tardifs - Un accès parsemé d’obstacles

Chaque année, au moins une douzaine de Québécoises enceintes de plus de 24 semaines partent, avec leur ventre et leur passeport, se faire avorter dans une clinique américaine, car leur propre système de santé est incapable de leur fournir ce soin. Il est arrivé à quelques reprises au Dr Jean Guimond, qui coordonne les interruptions volontaires de grossesse (IVG) de troisième trimestre au CIUSSS du Centre-Sud, à Montréal, de devoir trouver un plan B pour une patiente qui ne pouvait pas voyager. Les circonstances sont toujours exceptionnelles, raconte-t-il. Nous en avons eu un exemple éloquent, cette semaine, alors qu’une femme a confié au Devoir qu’elle a dû recourir à un avocat, après que le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) eut refusé de pratiquer l’avortement à la suite de l’émission d’un avis éthique.

. À dire d’elles - Affaire J. Sauvage - Les femmes victimes, responsables ?

Jacqueline Sauvage est libre. Mais l’affaire n’en finit pas d’être commentée. Et son éventuel "statut de super-victime" de créer la polémique. En effet, une partie des féministes seraient trop complaisantes avec elle, et leur féministe serait "victimaire". Oubliant que dans notre société, la "puissance paternelle" est ancrée dans les fondations de la famille. Ainsi, les féministes auraient pris fait et cause pour la victime sans tenir compte de sa responsabilité dans les violences qu’elle – et ses enfants- avaient subi. Et la légitime défense invoquée ne serait "en aucun cas constituée" puisqu’elle n’aurait pas été en danger de mort imminente au moment où elle a tiré 3 balles dans le dos. Lire aussi : "Affaire Jacqueline Sauvage, du grain à moudre", dans Irréductiblement féministe.

. Le Parisien - Afghanistan : la première femme pilote demande l’asile politique aux États-Unis

La première femme pilote d’Afghanistan, Niloofar Rahmani, surnommée la "Top Gun Afghane", a décidé, à l’issue d’une formation de 15 mois avec l’armée de l’air américaine, de rester aux États-Unis. Cette défection surprise a suscité un vif débat dans le pays sur l’insécurité et les droits des femmes. Agée de 25 ans, Niloofar Rahmani a déclaré la veille de son départ pour l’Afghanistan qu’elle avait peur pour sa sécurité.

. TRADFEM - Les hommes doivent être exclus du féminisme pour l’empêcher de devenir à propos d’eux

Pour contrer les accusations de misandrie que des féministes comme moi doivent constamment subir, les féministes "fun" se fendent en quatre pour assurer les hommes que le féminisme échouera sans leur intervention. Mais le principe même du mouvement de libération des femmes est qu’il défie et cherche à renverser la domination masculine et à libérer les femmes des chaînes du patriarcat. Il va sans dire que la plupart des hommes vont s’objecter à cela. Nous voulons supprimer le privilège qui leur est accordé à la naissance. Le féminisme est une menace pour les hommes, et c’est tout à fait normal.



