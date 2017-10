Octobre 2017







. Le Journal de Montréal - Une députée enceinte. Quel scandale !

L’élection partielle dont le scrutin aura lieu en ce 2 octobre dans le comté de Louis-Hébert a été riche en rebondissements. Le dernier en date tourne autour de la grossesse d’une des candidates en lice. Geneviève Guilbault, jeune caquiste de 34 ans, est enceinte de 27 semaines. Elle s’est lancée en campagne électorale, le 10 septembre dernier, alors qu’elle attendait un bébé pour décembre prochain. En quoi la grossesse la rendait-elle moins apte à assumer ses fonctions si elle est élue députée ? Le simple fait que l’on s’interroge encore aujourd’hui sur la capacité d’une femme à mener à bien son projet de grossesse parallèlement à sa carrière professionnelle est en soi une source de préoccupation. Elles sont malheureusement nombreuses les femmes au Québec qui font face à la discrimination sur le marché du travail, due à leur maternité.

. Agora Vox - Adieu madame, adieu monsieur : bienvenue en Absurdistan

En août, la municipalité d’Amsterdam recommandait à ses employés d’éviter autant que possible les termes Monsieur et Madame. Elle préconisait l’usage d’un langage plus neutre, non sexué, pour les personnes souffrant de dysphorie de genre. Pourquoi ? Pour éviter de mettre mal à l’aise ces personnes qui ont changé de genre ou de sexe. Changer de genre c’est se choisir homme ou femme quelle que soit notre identité sexuelle à la naissance. On garde son sexe de naissance, morphologiquement et biologiquement, mais on prend l’apparence et les comportements de l’autre sexe. Changer de sexe c’est se faire opérer et remplacer ses organes génitaux par ceux de l’autre sexe. Particularité : on reste génétiquement de son sexe de naissance mais on a changé radicalement sa morphologie. En quoi garder les mots Madame et Monsieur serait-il dérangeant ? Le sexe neutre n’existe pas. C’est une invention déraisonnable, que les politiciens ne devraient pas reprendre à leur compte.

. Le Journal de Montréal - Ma Catalogne

C’est au hasard d’une visite au palais de l’Alhambra, à Grenade, que j’avais rencontré Joan, un jeune de 24 ans. Partageant la même passion que moi pour l’architecture mauresque, il s’est offert pour me servir de guide et m’a invitée dans sa famille à Barcelone. C’est ainsi que commença mon initiation au nationalisme catalan qui devait m’amener, jusqu’à aujourd’hui, à tisser des liens affectifs durables avec ce peuple qui s’est battu et qui continue de se battre pour la reconnaissance de sa langue, de sa culture, de sa spécificité, de son identité et de son statut politique. On retiendra l’image d’un peuple debout sur ses principes et ses convictions. C’est toute une leçon que les Catalans nous donnent en affirmant dignement leur volonté d’autonomie par des moyens pacifiques. Plus de 75 % d’entre eux, toutes tendances politiques confondues, souhaitaient s’exprimer par voie de référendum.

. Le Devoir - Lire la société avec Josée Boileau

Éditorialiste et responsable de la page Idées du Devoir de 2003 à 2007, puis rédactrice en chef de 2009 à janvier 2016, Josée Boileau aura incarné cette résistance face au rouleau compresseur du prêt-à-penser, au coeur d’une époque où la nuance est souvent réduite à une ridicule coquetterie. Prendre position exige rigueur et sensibilité, note-t-elle en conclusion d’Avec le recul, recueil regroupant une cinquantaine de ses éditoriaux. Ce geste grave exige aussi une capacité à arracher à la frénésie de l’actualité des espaces de lenteur, sans laquelle une réflexion ne peut réellement prospérer. Divisé en six grands thèmes — l’éducation, la mémoire et le territoire, les questions de politique, les gens, la laïcité, les femmes —, Avec le recul s’ouvre par un fervent plaidoyer de Josée Boileau pour la lecture et sa promotion, une des pierres d’assise de sa pensée. Comment espérer que des citoyens apprennent à lire la société s’ils ne mettent jamais le nez dans un livre ?

