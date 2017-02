Mise à jour quotidienne de liens vers des articles d’actualité et d’analyse sur les femmes, leurs droits, ce qui les intéresse. Ces articles proviennent de sources médiatiques diverses en ligne, non seulement des médias conventionnels. Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteur-es.

Février 2017





. Le Devoir - Performance - La voix des écrivaines

Voir dans une vitrine au bout d’un corridor, et à entendre, y compris sur le Web, le projet littéraire indexE est explicite : le milieu littéraire est sexiste. Voici donc la riposte féminine, portée par l’artiste Sarah Chouinard-Poirier et 100 collaboratrices. Un constat, la rage, et surtout un profond désir de partage. C’est ce qui a poussé l’artiste multidisciplinaire Sarah Chouinard-Poirier, active en théâtre, en art action et en… travail communautaire, à s’engager à lire 100 livres (ou des extraits d’eux) pendant plusieurs jours. Publiquement, derrière une vitrine, et au micro, question de bien se faire entendre. Sa sélection de romans, essais et recueils de poèmes compose une bibliothèque unique. Ou du moins très rare : les 100 titres, 101, en réalité, sont tous d’auteures. De femmes.

. L’aut’journal - Condamner les violences haineuses, ouvrir la voie à la laïcité

Depuis des années, à Québec comme à Ottawa, les gouvernements baignent dans la complaisance envers les intégrismes religieux, alors que ceux-ci ne visent qu’à gruger morceau par morceau les bases démocratiques et laïques de la société, tout comme le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Malheureusement, en n’offrant pas d’issue en matière de laïcité, les pouvoirs politiques attisent certains individus ou mouvements d’extrême droite qui s’estiment ainsi dédouanés pour agir dans la conjoncture présente, notamment en considération de ce qui se passe aux États-Unis.

. Libération - Pédophilie dans l’Église : une soixantaine d’affaires aux mains de la justice

Neuf ? C’est le nombre de clercs (c’est-à-dire des prêtres ou des diacres, le grade en dessous) actuellement incarcérés pour abus sexuels sur mineurs. D’un point de vue judiciaire, les affaires de pédophilie concerneraient une soixantaine de clercs catholiques. Parmi eux, 37 ont déjà purgé leur peine et 26 font l’objet d’une mise en examen. Depuis plusieurs mois, les évêques catholiques promettaient de donner des chiffres. Aucun bilan n’avait été établi par l’institution depuis 2010 et les 106 diocèses de l’Hexagone ont donc été priés (non sans réticence pour certains) de livrer leurs données.

. Radio-Canada - Dans quels pays la maternité tue-t-elle le plus de femmes ?

Le décret anti-avortement de Donald Trump veut dire moins d’argent pour les ONG qui favorisent la planification familiale dans les pays pauvres. Une aide pourtant essentielle alors qu’on compte des centaines de milliers de décès maternels chaque année dans le monde. Environ 830 femmes meurent chaque jour des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et 99% des décès maternels surviennent dans les pays en développement. L’Afrique est particulièrement touchée par ces morts évitables.

. Le Devoir - Attentat poétique en série

Répondre à la douleur par la vulnérabilité. Le cabaret poétique que l’auteure Véronique Côté a conçu avec sa soeur Gabrielle, sa cadette de sept ans, également comédienne, reprenait l’affiche au théâtre Périscope de Québec. Attentat. C’est le titre. "Déjà, en 2013, quand on a monté le spectacle, ce mot était compliqué. C’était l’idée d’un attentat poétique pour renverser l’ordre établi. Mais on sentait que le titre brillait dans un autre éclairage, qu’il y avait une lumière noire autour. C’est un hasard terrible de jouer Attentat dans la même ville où cela se produit. Ça arrive parfois en art, un accident avec le réel."

. EurActiv - La lutte contre l’excision échoue depuis 40 ans en Guinée

Quels sont les ressorts sociaux et religieux qui maintiennent ces pratiques à un tel niveau en Guinée ? Il y a deux explications principales. D’abord, les Guinéens se conforment aux normes collectives dominantes et personne ne s’autorise une réflexion ou un débat là-dessus. Il y a aussi l’idée que l’excision est une aide à l’abstinence, qui permet à la femme d’arriver vierge au mariage. Cette croyance n’est pas d’inspiration religieuse, mais signifie qu’une mère a bien éduqué sa fille. Enfin, l’excision permet de brider la sexualité. Dans cette logique, le besoin sexuel des femmes est plus élevé que celui des hommes, donc l’excision permet de limiter le désir sexuel de la femme par rapport à celui de l’homme et de favoriser la survivance de la polygamie. Du côté du religieux, le message des mosquées est ambivalent : parfois les Imans disent qu’il faut exciser des fois non, en fonction des financements dont ils dépendent.

. La Presse - Uruguay : des centaines de manifestants contre les violences faites aux femmes

Des centaines de personnes ont défilé jeudi à Montevideo pour dénoncer les récents actes de violences dont ont été victimes des femmes en Uruguay. Cette manifestation était organisée par une troupe carnavalesque, Mi Morena, qui souhaitait rendre hommage à l’une de ses danseuses, assassinée la semaine dernière par son ex-conjoint. La semaine dernière, trois femmes sont mortes et une autre a été gravement blessée dans le cadre de violences domestiques. Le ministre de l’Intérieur et la Cour suprême ont exprimé leur inquiétude face à ces violences répétées à l’encontre d’enfants et de femmes.

. Le Devoir - "Finalement, elle s’est pas fait violer" (Alice Paquet)

Après une enquête houleuse et largement couverte par les médias, aucune accusation n’a été retenue contre le député Gerry Sklavounos, qui réintégrera probablement le caucus libéral et l’Assemblée nationale sous peu. Ma situation n’est pas unique — elle appartient plutôt aux 5% de cas dénoncés à la police, puis aux 99,7% de ces mêmes cas où l’agresseur ne recevra aucune accusation. Les 5340 infractions sexuelles compilées par les corps policiers au Québec en 2014, dont 84% des victimes étaient des femmes, ne laissent pas de doute quant à l’horrible banalité de ma situation, son insupportable constance. Je n’écris pas ces lignes pour me racheter ou pour "sauver mon honneur", mais plutôt pour porter témoignage. Je voulais effectivement rendre publics les obstacles auxquels j’ai fait face en voulant défendre ma dignité contre l’indifférence et le mépris dont les victimes d’agressions sexuelles sont la cible.

. 98.5 - Fatima Houda-Pepin estime que le gouvernement Couillard a échoué

La bête noire des libéraux, l’ex-députée Fatima Houda-Pepin, jette un nouveau pavé dans la mare. Elle porte un jugement très sévère sur le gouvernement Couillard, accusé d’immobilisme sur toutes les questions identitaires. Qu’il s’agisse de faciliter le vivre-ensemble entre immigrants et société d’accueil, de contribuer à réduire le taux de chômage des nouveaux arrivants, de lutter contre la radicalisation et l’intégrisme religieux, d’assurer la laïcité de l’État québécois ou de défendre la langue française, le gouvernement Couillard a échoué sur toute la ligne, selon celle qui fut vice-présidente de l’Assemblée nationale. De confession musulmane, reconnue pour ses réflexions étoffées sur toutes ces questions reliées à l’identité et la lutte à l’intégrisme religieux, l’ex-députée libérale était invitée par La Presse canadienne à dire quelle réponse politique devait être donnée à la fusillade survenue dimanche dans une mosquée de Québec.

. TV5 - Pour sauver le droit à l’IVG aux États-Unis, le gouverneur de New-York affûte ses armes

La bataille s’annonce rude, car les nouvelles sous l’ère Trump ne sont pas bonnes sur le front de la défense du droit à l’avortement. À peine investi, le président américain vient de choisir un nouveau juge à la Cour suprême, connu pour ses positions anti-IVG. À New-York, le gouverneur entend défendre ce droit en l’inscrivant dans la Constitution de sa région. À terme, a précisé Donald Trump, le nouveau rapport de force qu’il compte instaurer à la haute juridiction pourrait déboucher “automatiquement” sur l’annulation de l’arrêt "Roe V. Wade". Cet arrêt emblématique de la Cour suprême a légalisé l’avortement le 22 janvier 1973 aux États-Unis.

. Sputnik New - Le niqab et la burqa désormais interdits en Autriche

D’après le quotidien britannique Telegraph, le port du vêtement qui masque entièrement le visage sera interdit dans les écoles, les tribunaux et d’autres lieux publics. Avant d’adopter la loi, le Parti populaire autrichien (ÖVP) et le Parti social-démocrate d’Autriche (SPÖ) ont conclu un accord visant à faire baisser la popularité du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ) à la veille des élections parlementaire de 2018. Il est à noter que les nouvelles règles, qui entreront en vigueur en l’espace de 18 mois, concernent non seulement les femmes mais aussi les hommes dont le vêtement diffère parfois de celui de la population ce qui provoque des conflits avec les extrêmes droites. En plus, tous les migrants, pour ne pas être expulsés du pays, doivent signer « le contrat d’intégration » et « l’énoncé des valeurs ».

. Arte TV - "Présumées coupables", une histoire des femmes à la barre

Des sorcières du Moyen-Age, en passant par les mères infanticides, les empoisonneuses des années 30 ou les accusées politiques de la Commune, les femmes ont souvent été jugées non pas en raison de ce qu’elles ont fait mais pour ce qu’elles sont, des femmes ! Aujourd’hui encore, alors qu’elles ne représentent que 4 à 5% de la population carcérale, les femmes criminelles continuent de fasciner. Doublement accusée car elles seraient sensées incarner la paix des ménages et le maintien de l’ordre social. La femme criminelle dérange et jusqu’en 1946, elle n’a été jugée que par des hommes, juges et jurés. Aujourd’hui, les magistrats sont en majorité des femmes, mais le combat pour l’égalité continue."Présumées coupables", une exposition à voir aux Archives nationales à Paris jusqu’au 27 mars.

. La Presse - La démagogie antiféministe

À Washington préside un homme dont la misogynie brille dans le noir, et qui s’empresse, deux jours après sa prestation de serment, de retirer le financement aux ONG qui soutiennent l’avortement à l’international. En Russie, la violence domestique et conjugale est en voie de dépénalisation, sous la pression de l’Église et de députés conservateurs. En France, l’Académie du cinéma a offert à Roman Polanski (qui a eu le bon sens de refuser) la présidence de la cérémonie des Césars, dans un climat sensible, alors que les Françaises peinent à se faire entendre pour dénoncer le sexisme. Aujourd’hui, c’est le film "The Red Pill" qui enfonce le clou de l’antiféminisme.

. Le Matin d’Algérie - Attentat de Québec - Quelle réaction de l’Islam face à l’islamophobie ?

Après avoir appris la nouvelle, j’ai beaucoup réfléchi au sens de cette attaque... Il n’y en a aucun, me diront beaucoup ! La bêtise n’a pas de sens ni de raison, elle s’abat sur les innocents aléatoirement et au quotidien. Mais il me semble nécessaire de profiter de ce triste événement pour revenir sur l’état de la culture musulmane à travers le monde et ses représentations chez d’autres cultures, québécoise notamment puisque ce soir c’est de cela qu’il s’agit, tristement. Comment les musulmans doivent réagir et se défendre face à ces attaques violentes qui font d’eux des cibles potentielles ? En réalité, le constat d’un Islam victime et attaqué est un constat partiel et partial. Car un constat objectif et global doit prendre en considération que l’Islam à l’aube du XXIe siècle est une religion qui a tout le mal du monde à s’intégrer dans une modernité mondialisée qu’il rejette et qu’il voit comme une menace.

. Le Devoir - Une nouvelle présidente au Conseil du statut de la femme

La successeure d’Eva Ottawa, Louise Cordeau, entrera en poste le 6 février. Cette avocate de formation, toujours membre du Barreau, a exercé le droit pendant huit ans, pour ensuite devenir directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale du Québec. Elle a plus tard dirigé la station de Québec de Radio-Canada pendant six ans, avant de devenir éditrice et chef de la direction du Journal de Québec. Elle s’est aussi impliquée au sein de l’initiative L’Effet A, qui vise à encourager l’engagement professionnel des femmes, et a été membre du conseil d’administration du Y des femmes de Québec, du Comité sur les femmes dans la profession du Barreau du Québec et de l’Association des femmes entrepreneures du Québec.

. Urbania - Votre fusil de race me fait peur, mais il ne me fera jamais m’agenouiller

Je marcherai tête haute dans vos rues commandites brisées par le froid. Je ne cesserai de vous saluer et de commenter la température instable. Je parlerai votre langue avec la mienne. Férocement et avec passion. Je suis une Québécoise, Tunisienne, musulmane et athée. Je suis Talbi, Julien, Godin, Lévesque et Vigneault. Je suis Autochtone, Gaspésienne et Montréalaise. Votre fusil de race me fait peur, mais il ne me fera jamais m’agenouiller. Je suis née sur cette terre que j’appelle mienne.

. Ricochet - En finir avec l’illusion d’un Québec parfait

En creux de ces réactions, c’est une image déformée de la réalité sociale qui se dessine. Une vision qui fait du Québec une société pacifiée, où les rapports ethniques seraient placés sous le signe de l’harmonie la plus totale et où les quelques épisodes conflictuels seraient des données aberrantes. Et lorsqu’une tragédie survient, on tente à tout prix de sauver cette représentation confortable pour éviter les difficiles remises en question. Ou alors, on s’empresse d’étouffer toute réflexion sur le sens politique des événements en le camouflant sous un diagnostic de folie. Plus largement, certaines personnes s’interrogent : pourquoi avoir accordé d’aussi larges tribunes, ces dernières années, à des figures qui délégitiment sans cesse les efforts d’émancipation des mouvements féministes et antiracistes ?

. Mouvement du Nid - Le Mouvement du Nid présent en Inde pour le 2ème Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles !

Le Mouvement du Nid est membre fondateur de CAP international, coalition rassemblant 16 associations de terrain agissant en soutien des personnes en situation de prostitution. Notre association se réjouit de participer à cet événement mondial qui réunira des survivantes de la prostitution, des militant.e.s d’associations féministes, de mouvements de jeunesse et des droits des populations autochtones, des syndicalistes, des élu.e.s... Sous-titré "The Last Girl First", ce deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles est organisé à New Delhi, en Inde, par APNE AAP, notre partenaire indien.

