. 20 Minutes - Le pape François parle des femmes, du communisme et de la psychanalyse dans un livre

Le pape se confie dans un livre d’entretiens - Politique et société - à paraître début septembre. "Personnellement, je remercie Dieu d’avoir connu de vraies femmes dans ma vie", déclare-t-il. Il rend notamment hommage à ses deux grands-mères et sa mère, qui "affrontait les problèmes les uns après les autres", y compris la souffrance physique, et à ses sœurs. "Puis il y a eu les amies de l’adolescence, les ‘petites fiancées’… D’être toujours en rapport avec les femmes m’a enrichi", poursuit François, qui dit avoir "appris, même à l’âge adulte, que les femmes voient les choses d’une manière différente des hommes et qu’il est important d’écouter les deux".

. Terra Femina - #VisibleWomen : quand les femmes affichent leurs oeuvres d’art sur Twitter

Lancé lundi 7 août sur Twitter, le hashtag #VisibleWomen propose aux femmes artistes de partager leur oeuvres. Des milliers de graphistes, photographes, illustratrices s’en sont depuis emparés pour montrer aux internautes l’étendue de leur talent. Dans monde de l’art où les oeuvres réalisées par les femmes ne sont pas toujours estimées à leur juste valeur et où les artistes les plus cotés sont souvent des hommes, l’idée de #VisibleWomen est de montrer au monde l’étendue et la diversité des talents artistiques féminins. Le but est de "mettre en valeur les ’femmes invisibles’, les dessinatrices, celles que l’on ne voit pas et à qui les clients ne pensent pas toujours dans les hommes dominent le secteur, notamment dans les comics, secteur gangrené par le sexisme". Pour la deuxième fois consécutive, donc, des milliers de femmes à travers le monde ont posté des clichés de leurs oeuvres. Illustrations.

. Le Devoir - La commission sur les femmes autochtones a besoin de deux ans de plus

Au printemps 2016 le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé la mise sur pied de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Mandatée pour diriger cette vaste enquête avec quatre autres commissaires, Michèle Audette était prête à déménager à Ottawa, mais elle a "vite compris qu’il n’y avait pas de bureau, pas d’édifice, pas de politique ou de culture officiellement établie pour ce grand exercice-là", déplore-t-elle. Dès la première semaine de leur mandat, en septembre, les commissaires ont établi leurs priorités, à savoir comment la police intervient auprès des familles et des victimes, comment le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès des enfants et comment s’opère le trafic humain qui cible les femmes autochtones. La liste des demandes a été envoyée à Ottawa. "On nous a dit : vous avez le pouvoir d’embaucher, mais voici la réalité d’un gouvernement fédéral."

. TV5 - Féminicides en France : une femme meurt tous les trois jours sous les coups d’un homme

Les femmes restent les premières victimes des violences au sein des couples : 123 femmes ont été tuées par leur compagnon, ex-compagnon ou amant en 2016, soit une tous les trois jours, tandis que 34 décès d’hommes étaient recensés. Une comptabilité macabre en hausse année après année. Les chiffres du ministère de l’Intérieur français rendus publics le 1er septembre 2016 restent implacables année après année. Au bord de la faillite et du divorce, un homme tue sa femme et ses deux enfants, avant de retourner l’arme contre lui. Ne supportant pas la rupture, un autre étrangle son épouse après avoir découvert le message d’un homme sur son téléphone. Ces deux faits, survenus en France en 2016, sont loin d’être isolés. L’an passé, 109 femmes ont trouvé la mort à la suite de violences commises par leur mari, concubin, pacsé ou ex, et 14 ont été tuées par leur amant ou une relation épisodique.

. The Conversation - Politiquement incorrecte ? La pratique de "manterruption" décryptée

Manterruption (hommeterruption ou mecterruption, en français), ou la coupure brutale de la parole d’une femme par un homme. Que nous enseignent ces manterruptions ? Comment les interpréter ? Les manterruptions rappellent tout d’abord que la parole, instrument de communication, d’influence, de persuasion est aussi un instrument… de pouvoir. Interrompre l’autre, c’est faire la démonstration de sa "domination verbale". Dans la sphère politique, historiquement et éminemment masculine, les manterruptions illustrent le fait que la parole reste un attribut et un instrument de pouvoir genré. Et l’on peut lire dans ces pratiques la volonté des hommes politiques de ne pas partager le pouvoir avec leurs homologues féminines, voire de les en exclure. Ce phénomène est aussi révélateur des rapports de genre dans la société tout entière.

. Châtelaine - À qui les grosses colères ?

Même dans la fiction, la colère est un sentiment encore mal accepté chez les femmes : elle n’est pas "normale". Les filles ont beau être maintenant encouragées à être fortes et à s’affirmer, certaines limites se franchissent encore difficilement, particulièrement celles des zones noires. Dans la vraie vie, une femme en colère au travail ou en public, c’est la perte de crédibilité assurée. Quant aux mamans en maudit après leurs enfants, elles appartiennent aux temps passés : la mère moderne aime sa précieuse et rare progéniture et ne s’emporte pas, sauf dans les blogues.

. Le Devoir - Les invités de Lisa - Enseigner la différence pour combattre l’indifférence

Lisa Brown est batteuse de jazz, déjà, ça donne de la gueule aux tatouages sur ses avant-bras. Aujourd’hui, Lisa enseigne la diversité à des jeunes de milieux privilégiés de 14 à 18 ans. Son cours unique s’intitule Exploring and Respecting Differences, explorer et respecter les différences. Sur sa carte professionnelle, c’est écrit "Diversity Educator". Elle est la seule du genre au Massachusetts et son cours est devenu si populaire qu’il a fait d’elle une des finalistes pour le prix de professeur de l’année 2018 dans cet État démocrate. Non seulement ses étudiants apprennent à mieux se connaître mais également à mesurer l’étendue de leur responsabilité comme citoyens du village global, leurs droits et leurs devoirs (human rights et human wrongs). Le programme de Lisa porte tant sur un apprentissage social qu’émotionnel à l’âge crucial des idéaux brandis hauts, de la quête de sens et de la cohérence.

. Les Nouvelles/News - Silhouettes de Dannemarie : une jurisprudence contre le sexisme dans l’espace public ?

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est-il une "liberté fondamentale", justifiant une décision administrative de référé liberté ? C’est la principale question à laquelle le Conseil d’État doit répondre vendredi 1er septembre, deux jours après avoir tenu audience dans l’affaire des "silhouettes de Dannemarie". Le 9 août dernier, le tribunal administratif de Strasbourg avait ordonné à la commune de Dannemarie (Haut-Rhin) de retirer 125 panneaux en contreplaqué (65 silhouettes de femmes et 60 représentations d’accessoires féminins ou d’éléments du corps féminin) destinés à célébrer une "année de la femme". Réduisant les femmes à des fonctions de mères où d’objets sexuels, nombre de ces visuels étaient vecteurs de stéréotypes sexistes, estimait l’association Les Effronté-e-s qui, soutenue par de nombreuses associations féministes, avait saisi la justice administrative selon une procédure de référé liberté.

