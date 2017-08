Mise à jour quotidienne de liens vers des articles d’actualité et d’analyse sur les femmes, leurs droits, ce qui les intéresse. Ces articles proviennent de sources médiatiques diverses en ligne. Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteur-es. Le fil de presse demeure en ligne à titre de ressource documentaire. On peut consulter les précédents à gauche dans cette page.

Août 2017







. Châtelaine - Ces femmes photographes qu’on admire

Afin de souligner la Journée mondiale de la photographie, qui a lieu le 19 août, les membres de l’équipe Châtelaine présente le travail exceptionnel de leurs photographes préférées.

. The Conversion - Craintes ou courtisées, les femmes et la politique africaine

En Afrique subsaharienne, la croissance de la représentation féminine dans les institutions d’État est l’une des plus rapides au monde. Elle résulte notamment de l’introduction de quotas paritaires. Alors qu’en 1960, les femmes ne représentaient que 1% des parlementaires, la moyenne est aujourd’hui de 23,8% pour l’Afrique subsaharienne (avec des variations nationales importantes) et talonne les 27,5% des pays européens. La question se pose de savoir si une représentation accrue des femmes en politique implique nécessairement une redéfinition des rapports de genres dans les institutions de pouvoir.

. Le Devoir - La tragédie sans fin des meurtres de femmes en Turquie

Les journaux turcs rapportent quasiment chaque jour une nouvelle histoire de femme victime d’un homme qu’elle connaissait. En 2016, 328 ont été tuées, selon Stop aux féminicides. Et au cours des cinq premiers mois de 2017, elles étaient déjà 173, contre 137 pendant la même période un an plus tôt, affirme l’organisation. Les hommes cherchent souvent à obtenir une réduction de leur peine en prétextant un moment de démence, ou en affirmant que leur victime les a insultés ou trompés, relèvent les militants de la cause des femmes. Rien qu’à Izmir, troisième ville de Turquie et bastion laïque et progressiste, on recense 118 meurtres de femmes depuis 2010.

. Radio-Canada - Victoire historique pour la seule équipe féminine de baseball Bantam de sa ligue

Les Pink Sox, la seule équipe féminine de baseball Bantam B dans la ligue qui regroupe des équipes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ont remporté la finale mercredi soir au parc Martin-Bergeron. C’est la première fois que l’équipe de filles de cette division remporte la finale et c’est la première fois qu’une équipe féminine participera au championnat provincial Bantam. Les Pink Sox ont battu les Draveurs 1 de Trois-Rivières 14 à 4, en 5 manches. Les 11 filles âgées de 13 à 16 ans ont réussi à dominer la ligue cet été même si elles jouaient contre des garçons qui, à cet âge, sont souvent plus costauds et robustes qu’elles. "C’est toujours motivant de voir des équipes de filles qui battent des équipes de gars et pas nécessairement par un score serré, ça montre que les filles peuvent se rendre loin", déclare Corinne Fréchette, membre de l’équipe.

. Le Devoir - Québec étend la portée de son projet de loi sur la neutralité religieuse

La volonté du gouvernement Couillard en matière de "neutralité religieuse" s’étendra aux élus municipaux, employés des villes, travailleurs, visiteurs et utilisateurs des musées et des transports en commun — qui devront tous se présenter "à visage découvert" pour fournir ou obtenir des services. C’est à tout le moins ce que prévoient les amendements présentés mardi par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, à l’ouverture de l’étude détaillée du projet de loi 62. Les demandes d’accommodements seront toujours possibles pour un motif religieux, mais seulement si elles respectent des critères essentiellement jurisprudentiels, comme le principe de l’égalité homme-femme ou de la contrainte excessive au bon fonctionnement d’un organisme.

. Entre les lignes entre les mots - Violences sexistes : si les hommes sont le problème, ils font aussi partie de la solution

Au cours des dernières décennies en France, des progrès indéniables ont été réalisés concernant les violences sexistes sur le plan du droit positif. Malgré ces avancées, la société française reste toujours autant saturée par les violences sexistes. Ce qui prouve qu’il ne suffit pas de procéder à une modification des règles juridiques existantes pour que certaines réalités sociales ancestrales intolérables soient aussitôt réduites. La fin des violences sexistes ne pourra être l’œuvre des femmes seules. Ce sont les hommes qui doivent changer.

. Le Nouvel Observateur - "Je choisis librement de me voiler" : les limites du "féminisme religieux"

Le scénario est connu et trouve fréquemment le chemin des plateaux télés. Une femme à la tête couverte, généralement élégante, cultivée et se disant ."féministe", est invitée à témoigner devant un homme politique, un journaliste ou un intellectuel. Ses arguments sont le plus souvent ainsi énoncés : "Je choisis librement de me voiler. Mon droit est bafoué par une société qui décide à ma place que mon voile est un étendard dont je devrais me justifier." Cette femme dit "JE", et pourtant il y a comme un malentendu : y résonne étrangement le "NOUS" de revendications communautaires, la voix de groupes identitaires qui s’abritent derrière l’histoire individuelle.

. La Gazette des femmes - Le célibat, ce problème qui n’en est pas un (ou vive le célibat !)

C’est dérangeant, un.e célibataire endurci.e. Ça ne correspond à rien de connu, ça ne « fitte » dans aucun moule. Parce qu’il y a une injonction du couple. Il FAUT être en couple. Toute ma vie, on m’a appris qu’être une femme seule, c’est triste, voire pathétique. On doit faire quelque chose, ça urge. Pas pour rien que je suis retournée un nombre incalculable de fois sur des Tinder et cie, à reculons : Vous voyez ? J’agis, je me prends en main ! Qu’on me foute la paix. C’est soulageant, quelqu’un qui suit la ligne droite de la vie. Métro, boulot, dodo. Mariage, chien, bébé, BBQ, clôture blanche. Difficile de sortir de cette trajectoire normalisée. Avec le recul, j’ai fini par réaliser qu’il y a un double standard. Mes amis masculins célibataires sont trop hot, au-dessus de leurs affaires et "prennent le temps de choisir". Mes amies ne "pognent" pas, doivent fournir plus d’efforts et agir vite pour mettre un terme à ce célibat honni. Une femme célibataire, ça cache quelque chose. Ça a certainement des plans machiavéliques ou c’est sûrement une maudite folle.

. Radio-Canada - Sortir les femmes de la prostitution en leur offrant un hébergement

Des chercheurs et des intervenants communautaires se sont donné comme mission de trouver des logements aux victimes d’exploitation sexuelle pour les aider à réintégrer la société. Cette initiative baptisée Horizon a récemment vu le jour à Montréal, destination importante pour le tourisme sexuel. Le projet de recherche mené par le professeur Eric Latimer, de l’Université McGill, vise plus particulièrement à définir les besoins en logement des victimes d’exploitation sexuelle. Le projet, inédit au Québec, est financé par le ministère de la Sécurité publique du Canada à hauteur de 180 000$. Bien que des ressources de soutien existent au Québec, aucun service de logement à moyen terme n’est offert pour permettre aux victimes de retrouver leur autonomie. Des services similaires sont pourtant proposés en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Alberta.

. RFI Afrique - Terrorisme : Boko Haram utilise une majorité de femmes pour les attentats-suicide

Des chercheurs ont analysé l’ensemble des attaques-suicides menées par Boko Haram d’avril 2011 à juin 2017. Ils montrent que, pour la première fois de l’histoire, un groupe terroriste utilise majoritairement des femmes dans ce type d’attaques et que, contrairement à certaines idées reçues, le groupe vise plus majoritairement des cibles musulmanes. Boko Haram a adopté cette stratégie d’utiliser des femmes pour ses attentats-suicides moins de deux mois après l’enlèvement des filles de Chibok, les 14 et 15 avril 2014. Jason Warner, co-auteur du rapport, est convaincu que le groupe terroriste "a commencé à avoir recours aux femmes parce qu’ils se sont rendus compte à quel point utiliser les femmes, et en particulier de jeunes filles, que ce soit comme victimes ou auteures de crimes, est une arme puissante pour choquer et répandre la terreur".

. Le Devoir - Décès de Daisy Sweeney, la professeure de piano d’une génération

La musicienne Daisy Sweeney, qui a entre autres enseigné le piano classique à son frère Oscar Peterson ainsi qu’à Oliver Jones, est décédée vendredi à l’âge vénérable de 97 ans. La Montréalaise aura enseigné à son frère Oscar Peterson, à Oliver Jones et à quelque 2000 jeunes. Mais les deux pianistes émérites ne représentent que la partie émergée d’un travail musical et social colossal auprès de jeunes des quartiers Saint-Henri et Notre-Dame-de-Grâce. Musicienne douée mais peu intéressée par les projecteurs, Daisy Sweeney aura été la première professeure de son célèbre frère Oscar Peterson. La famille habitait le quartier ouvrier de Saint-Henri, à Montréal, aussi appelé La Petite-Bourgogne, un lieu où la musicienne aura laissé sa trace. Daisy Sweeney, née en 1920 sous le nom de Daisy Elitha Peterson, a obtenu en 1945 son diplôme en musique à l’Université McGill, où elle a continué de suivre des cours.

. National Geographic - Il y a 4 000 ans, les femmes assyriennes à l’égal des hommes ?

Kültepe en Turquie, continue de dévoiler des trésors étonnants. Les tablettes d’argile laissées par les marchands assyriens, révèlent que les femmes de cette société mésopotamienne avaient la liberté et la capacité d’agir par elles-mêmes. Ces écrits révèlent que les femmes de ces marchands avaient une influence particulière dans la vie quotidienne et religieuse de la cité. “Quand les hommes partaient faire leur négoce en Anatolie, les femmes prenaient la tête du foyer : elles élevaient les enfants, tissaient, vendaient leurs étoffes et passaient des contrats, explique Cécile Michel. Elles étaient autonomes : elles gagnaient leur vie et géraient leur propre pécule.”

. L’Actualité - Plus sexistes depuis Trump ?

Des recherches laissent penser que, depuis l’élection de Donald Trump, la misogynie est en recrudescence dans la société américaine. Il y a des signes que les rapports humains se durcissent aux États-Unis depuis son élection. Les hommes, en particulier, seraient devenus plus agressifs envers les femmes et moins disposés à coopérer avec elles, si on en croit les résultats d’une expérience menée récemment à l’École Wharton, la prestigieuse école de commerce de l’Université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Le duel Trump-Clinton a éveillé chez une vaste frange de l’électorat le désir de remettre les femmes à leur place. Ce regain d’agressivité envers les femmes n’est pas l’apanage des conservateurs.

. The Conversation - Jane Austen et Germaine de Staël : le conte de deux auteures

Deux grandes auteures sont mortes en juillet 1817. Élevée dans le cadre stimulant de la société parisienne, Germaine de Staël publia d’importants traités comme De l’influence des passions sur les individus et les nations (1796), De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800), De l’Allemagne (1813) et des romans Delphine (1802) et Corinne ou l’Italie (1807). La première œuvre publiée de Jane Austen, Sense and Sensibility (Raison et sentiments), sortie en 1811, ne portait aucun nom d’auteur sur la page de titre. Il en irait de même pour les autres œuvres qu’elle fit paraître de son vivant.

. De nos entraves - Pour Maryam Mirzakhani

D’abord, je sais qu’il est impudique de parler d’elle. D’en parler ici, à ma manière. En parler tout simplement, je ne fais que ça depuis que la nouvelle m’est tombée dessus, puisque parler de mathématiques, de mathématiciennes et de mathématiciens, c’est justement mon métier. C’est impudique, oui, car à défaut de pouvoir parler d’elle mieux qu’un autre, je ne parlerai que de moi, je le sais. Parce que, soyons honnête, si j’ai pleuré à l’annonce de sa mort, pleuré comme jamais je n’ai pleuré une parfaite inconnue, de tristesse et de rage, n’était-ce pas avant tout pour moi-même ?

. Le Devoir - Un "food truck intellectuel" pour nourrir l’esprit des gens de la rue

Depuis cinq ans, l’organisme montréalais Exeko promène sa camionnette chargée de livres, paires de lunettes, dessins, carnets et crayons. Véritable "caravane philosophique", le projet idAction mobile part à la rencontre des personnes en situation d’itinérance de l’est à l’ouest de la ville. "On brise un peu l’idée de la pyramide de Maslow, dans le sens où c’est tout aussi important de réfléchir que de manger."

