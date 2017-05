Mise à jour quotidienne de liens vers des articles d’actualité et d’analyse sur les femmes, leurs droits, ce qui les intéresse. Ces articles proviennent de sources médiatiques diverses en ligne, non seulement des médias conventionnels. Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteur-es.

. La Dépêche - Le 1er mai dans l’histoire

L’origine de la Fête du Travail vient des États-Unis et d’un gros mouvement social qui avait mobilisé le monde ouvrier de Chicago. Le samedi 1er mai 1886, les ouvriers s’étaient alors réunis pour réduire à huit heures la durée d’une journée de travail. Cette mobilisation avait été lancée par les syndicats américains et ce sont alors près de 400.000 salariés qui avaient bloqué de nombreuses usines par une grève générale. La date n’est pas choisie au hasard, le 1er mai c’est le jour ou les entreprises font les comptes de l’année. Le slogan était alors "8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos". Un mouvement dur et sanglant : quatre jours de grève paralysent le pays et des affrontements feront dix morts lors du "massacre de Haymarket Square".

. Radio-Canada - La pilule abortive sera accessible gratuitement en Ontario

L’Ontario promet de financer la nouvelle pilule abortive Mifegymiso. Toute femme qui en a besoin pourra donc se la procurer gratuitement en pharmacie avec l’ordonnance d’un médecin. Le ministère de la Santé affirme être en pourparlers avec la compagnie Celopharma, notamment, pour négocier le prix de cette pilule. Mais des cliniques de santé sexuelle craignent que l’accès à la pilule ne reste limité. Présentement, seules des cliniques d’avortement à Toronto et à Ottawa fournissent la pilule. Plusieurs médecins refusent encore de la prescrire, pour des raisons morales ou religieuses. De leur côté, les groupes anti-avortement voient cette nouvelle d’un très mauvais œil.

. TV5 - 1er mai 1871, quand les Communardes "avaient la folie en tête"

Le 1er mai 1871 n’est pas encore journée internationale du travail, et ce jour-là, on chante déjà "Le Temps des cerises". Trois semaines plus tard, la Commune de Paris s"achève dans un bain de sang. Cette expérience révolutionnaire française inédite, observée du monde, propose des avancées spectaculaires côté démocratie et travail, en particulier grâce aux femmes. Elles sont ouvrières, écrivaines, institutrices, ou employées, françaises, russes, turques, polonaises ou belges… Pour la première fois, elles combattent aux côtés et à l’égal des hommes. La presse, nationale comme internationale, se déchaîne contre ces mégères, appelées aussi pétroleuses ou qualifiées de prostituées. Ces femmes, plus que leurs compagnons de lutte, font peur, sans doute parce qu’elles investissent un mouvement insurrectionnel, porteuses de leurs revendications propres.

. À dire d’elles - Voter Macron aujourd’hui, c’est peut être Mélenchon (ou Le Pen) dans 5 ans. Ne pas voter Macron aujourd’hui, c’est Le Pen maintenant

J’ai très longuement hésité à écrire. Ne pas écrire, parce que j’ai l’impression que tout le monde en ce moment prend tout comme des leçons ou des injonctions, comme un sentiment de supériorité. Or je n’ai pas envie, en écrivant, d’avoir l’effet inverse de celui que je souhaite. Je ne souhaite dicter à personne son vote. Je souhaite juste argumenter, et pourquoi pas convaincre. Écrire, parce que j’ai peur, et que je pense avoir des arguments qui justifient cette peur. Ma peur n’est pas une peur déraisonnée, c’est une peur fondée sur des faits réels. Mme Le Pen pourrait gagner l’élection présidentielle, sur un malentendu démocratique : s’imaginer qu’on peut élire Macron sans voter pour lui.

