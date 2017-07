Lectures de vacances : suggestions Ellis Peters, Un insondable mystère, Éd. 10/18. Siri Hustvedt, Un monde flamboyant, Éd. Actes Sud. Elizabeth George, Une avance de conséquences, Éd. de l’Olivier. Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit, Éd. Marchand de feuilles. Louise Penny, Sous la glace, Éd. Flammarion. Anne Holt, La déesse aveugle, Éd. Odin. Nancy Huston, Le Club des miracles relatifs, Éd. Actes Sud. Auður Ava Ólafsdóttir, Rosa Candida, Éd. Zulma. Anne Perry, Le couloir des ténèbres, Éd. 10/18. Margaret Atwood, La servante écarlate, Éd. Robert Laffont. Elena Ferrante, L’amie prodigieuse, Éd. Gallimard. Nicci French, du lundi au samedi, enquêtes de Frieda Klein, Éd. Fleuve noir & 12N. Patti Smith, Glaneurs de rêves, Éd. Gallimard/Folio. Shumona Sinha, Apatride, Éd. de l’Olivier.Auður Ava Ólafsdóttir, L’exception, Éd. Zulma. Hélène Dorion, Recommencements et Le temps du paysage, Éd. Druide. R. Dufault, J. Recouart et al , Nicole Brossard, l’inédit des sens, Éd. remue-ménage. Lire et relire Marguerite Duras, Virginia Woolf, Hannah Arendt.

