Madame la Ministre,

En tant que citoyen-ne-s québécois-es, dont plusieurs originaires de pays musulmans, nous répondons, par cette lettre, à votre appel « à s’engager en faveur d’une société plus égalitaire et plus inclusive », dans le cadre d’une consultation publique qui vient d’être annoncée sur le racisme et la discrimination systémique. Nous voudrions, tout d’abord, vous exprimer notre satisfaction face à votre intention de mettre en place des solutions durables et efficaces pour contrer la discrimination et toute forme d’exclusion au Québec, et nous souhaitons y contribuer.

Par ailleurs, les événements qui ont secoué le Québec ces derniers mois ont malheureusement contribué à alimenter un climat d’hostilité entre Québécois de diverses origines. Nous souhaitons participer à un dialogue constructif dans le respect mutuel permettant, comme le dit Boucar Diouf, des « raccommodements raisonnables » pour renforcer le tissu social, et non pas exacerber les tensions et les divisions. Nous voulons contribuer à une société où les nouveaux arrivants se sentent accueillis et soutenus dans leur démarche d’intégration, et où la société d’accueil se sent respectée, appréciée et rassurée.

Dans ce contexte, nous nous questionnons sur le bien-fondé de la consultation publique annoncée sur le racisme et la discrimination systémique. En effet, plusieurs chercheurs et experts, dont nous saluons la présence au comité-conseil, ont participé à une telle commission en 2006. Une centaine de mémoires y ont été présentés, et une somme colossale de données et de documents ont été produits, accompagnés d’un plan d’action gouvernemental étoffé publié en 2008 sous le titre La diversité : une valeur ajoutée pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec. Plutôt que de relancer une consultation sur le sujet, il s’agirait maintenant d’aller de l’avant et de mettre en œuvre ces recommandations. Pourquoi retourner à la case départ ?

Mais surtout, nous pensons qu’une telle consultation publique serait nuisible au climat social et pourrait plutôt contribuer à nourrir les conflits. Nous nous inquiétons, tout particulièrement, de la présence au comité-conseil, de représentants associatifs dont les positions idéologiques tranchées participent au climat très tendu qui règne actuellement au Québec. Plutôt que de bâtir des ponts, ces protagonistes d’une commission sur le racisme systémique contribuent plutôt à ériger des murs entre les groupes ethnoculturels. Leur vision binaire du monde, « racistes/racisés », « oppresseurs/opprimés », « islamophobes/musulmans », divise les Québécois-es et instaure un ton belliqueux qui participe à jeter de l’huile sur le feu. Leur simplification à outrance des enjeux sociaux s’apparente à du populisme et a pour effet d’évacuer toute recherche constructive de solutions : la radicalisation islamiste serait provoquée par la laïcité, la laïcité serait du racisme, les difficultés d’insertion professionnelles seraient dues principalement au racisme, qui ne pourrait, par définition, qu’émaner des « Blancs privilégiés ». Leurs accusations, empreintes de préjugés, s’apparentent à une sorte de racisme à rebours à l’encontre de la société d’accueil.

Pour faire passer de telles idées, la stratégie consiste bien souvent à boycotter tout débat social en lançant des accusations infâmantes de racisme, de xénophobie et d’islamophobie à tous ceux et toutes celles qui osent aborder un sujet de société d’une façon qui ne correspond pas à leur vision du monde – le cas le plus flagrant étant évidemment le débat sur la laïcité. Les Québécois-es de culture musulmane qui ne pensent pas comme eux ne sont d’ailleurs pas épargné-es par leurs accusations d’islamophobie.

D’autre part, le fait que plusieurs des personnes nommées au comité-conseil aient vertement critiqué les capsules produites par le MIDI (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au « vivre-ensemble » présentant des immigrants bien intégrés au Québec, nous donne un aperçu de la façon dont certain-es voudraient voir se dérouler cette commission d’enquête. Pour ceux et celles qui misent davantage sur la confrontation et le ressentiment, montrer le côté positif de l’intégration serait en fait une campagne qui se « moque de la diversité ». Voilà pourquoi, une consultation publique menée par de tels « représentants » envenimerait le climat social et risquerait de nourrir un cercle vicieux de rejet et d’affrontements, en plus d’alimenter l’extrême-droite.

Miser sur ce qui nous rassemble

Nous considérons, quant à nous, qu’il faut miser sur ce qui nous rassemble. Pour intégrer tous les Québécois et toutes les Québécoises au marché du travail, il nous faut sortir des discours creux et mettre en œuvre le plan gouvernemental élaboré depuis maintenant une dizaine d’années. Les mots ne suffisent pas et il faut passer aux actes. Mais ces actes, c’est l’accès à l’emploi pour les minorités exclues, et non pas le rejet de la laïcité.

Pour assainir le climat social, nous appelons le gouvernement à prendre en compte les préoccupations de tous les Québécois et de tutes les Québécoises, ainsi que leur aspiration à une laïcité véritable. En effet, nous considérons irresponsable la négation systémique du droit collectif des Québécois-es d’avoir un État laïque, comme l’a soulevé Me François Côté dans son mémoire sur le projet de loi 62. Nous croyons que seule une véritable laïcité peut favoriser l’inclusion de tous les citoyens, la cohésion sociale et le rapprochement interculturel. De plus, les accommodements religieux, perçus comme des privilèges accordés au détriment des règles communes, minent les efforts d’intégration du plus grand nombre. Dans le cas de l’islam, c’est une petite minorité revendicatrice de fondamentalistes qui participe à stigmatiser l’ensemble des musulman-es et à compromettre ainsi leur chance d’insertion dans le monde du travail et dans la société. Plutôt que de crier à l’islamophobie et d’obliger les employeurs à se plier à de telles demandes qui fragilisent leurs structures de gestion du personnel, il serait temps de se pencher sur les effets pervers des accommodements religieux et de mesurer le réel impact de telles mesures sur l’insertion socio-professionnelle des immigrants.

Nous voulons être reconnus en tant que citoyens et citoyennes et non en tant que membres de groupes religieux ou ethnoculturels ou encore selon la couleur de notre peau. Il est insupportable de se voir ainsi réduits à un statut de « racisés » ou de « Blancs ». Il est tout aussi insupportable de ramener à une dualité « privilégiés/opprimés » une multitude d’enjeux sociaux comme la reconnaissance des diplômes, la discrimination à l’embauche, la sous-représentation dans les médias ou la demande de lieux de cultes. C’est ce qui ressort, par exemple, de la lettre collective « Lutte contre le racisme : des paroles aux actes » parue dans Le Devoir du 25 mars 2017, signée pourtant par des universitaires, détenteurs de chaires de recherche, sociologues renommés qui semblent simplifier à outrance le débat public. De plus, ces signataires se réclamant de l’inclusion, excluent, de toute évidence, les démocrates et laïques provenant de pays musulmans.

Nous appelons à une politique d’intégration courageuse et non partisane se basant sur des données fiables et des mesures éprouvées émanant d’experts, et non pas improvisées sur la base d’accusations plus ou moins vérifiées lancées dans le cadre d’une consultation publique qui risquerait fort d’envenimer davantage le climat social. Nous voulons faire partie d’un NOUS rassembleur de citoyens et citoyennes du Québec, qui aspirent à une société apaisée parce qu’elle prend les bonnes mesures pour lutter contre les discriminations et le racisme, sans exacerber les antagonismes entre les différents groupes de citoyens québécois.

Veuillez agréer, Madame la ministre, nos meilleures salutations.

Auteurs :

Nadia El-Mabrouk, professeure, département d’informatique, Université de Montréal

Diane Guilbault, vice-présidente de Pour les Droits des Femmes du Québec

Léon Ouaknine, essayiste, ex-membre Conseil des communautés culturelles et de l’immigration

Salimata Ndoye Sall, intervenante sociale

Signataires :

Louise Beaudoin, ancienne ministre

Bernard Émond, cinéaste

Zabi Enayat-Zada, essayiste

Mohand Abdelli, ingénieur à la retraite

Nora Abdelli, ingénieure chimiste

Fatima Aboubakr, directrice adjointe en garderie

El Mostapha Aboulhamid, professeur retraité, Département d’informatique, Université de Montréal

Claude André, professeur en science politique

Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM

Daniel Baril, vice-président, Mouvement laïque québécois

Frédéric Bastien, historien

Leila Bensalem, enseignante

Anne-Marie Bilodeau, juriste

René Bolduc, professeur de philosophie, Cégep Garneau

Samira Boualem, kinésithérapeute

Ferid Chikhi, consultant en insertion socioprofessionnelle

Claude Codsi, administrateur

Hugues Cormier, professeur agrégé et médecin psychiatre, Faculté de médecine, Université de Montréal

François Doyon, professeur de philosophie, Cégep de Saint-Jérôme

François Dugré, professeur de philosophie, Cégep de Saint-Hyacinthe

Chantal Faubert, fonctionnaire fédérale, Montréal

Aziz Fares, auteur, journaliste

Yolande Geadah, auteure

Susana Hernandez De Reale, administratrice, Université de Montréal

Nacer Irid, ingénieur

Hassan Jamali, professeur retraité et écrivain

Carolyne Jannard, thérapeute en relation d’aide

Yves Laframboise, ethno-historien et auteur

Thérèse Lamartine, écrivaine

André Lamoureux, Département de science politique, UQAM, porte-parole, Rassemblement pour la laïcité

Gérald Larose, professeur invité, École de travail social UQAM

Karim Lassel, consultant en développement organisationnel

Francine Lavoie, porte-parole, Laïcité capitale nationale

Hélène Lyonnais, citoyenne

Leila Lesbet, enseignante

Claude-Émilie Marec, doctorante, chargée de cours, UQAM

Martin Marier, professeur de philosophie, Cégep de Saint-Hyacinthe

Pierre McKenzie, professeur, Département d’informatique, Université de Montréal

Elise Mayrand, orthopédagogue

Jian-Yun Nie, professeur, Département d’informatique, Université de Montréal

Christian Sabourin, professeur de géographie, Cégep de Rosemont

Monique Parent, animatrice culturelle, Trois-Rivières

Danic Parenteau, essayiste

Marie-Michelle Poisson, professeure, Département de Philosophie, Collège Ahuntsic

David Rand, président, Association Libres penseurs athées

Simon Pierre Savard-Tremblay, essayiste et sociologue

Michèle Sirois, anthropologue, présidente de Pour les Droits des Femmes du Québec

Blandine Soulmana, auteure et conférencière

Khaled Sulaiman, écrivain

Stéphane Thibodeau, citoyen

René Tinawi, ingénieur à la retraite, professeur émérite, ETS, Montréal

Johanne Villeneuve, professeure en études littéraires, UQAM

Andrée Yanacopoulo, écrivaine, traductrice

Karim Zakaria Nini, doctorant en Littérature comparée et générale à l’Université de Montréal

Mis en ligne sur Sisyphe, le 13 avril 2017